بالصور.. سميرة سعيد تٌثير الجدل بإطلالة شبابية في مهرجان بعلبك - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أطلت النجمة سميرة سعيد ، بإطلالة شبابية ، بفستان غريب ومميز من اللونين الزهري والفضة ، كما أكملت سحر إطلالتها بماكياج ناعم خطفت به الأنظار ، خلال حفلة ضمن فعاليات مهرجان بعلبك في لبنان .

وتألقت النجمة سميرة سعيد بالكثير من أغنياتها، وسط حضور جماهيري كبير من محبيها .

قدمت الديفا مجموعة من أغنياتها الشهيرة، ومنها أغاني ألبومها الأخير “عايزة أعيش” وأيضاً أغانيها القديمة مثل ” قال جاني بعد يومين ” التي اشعلت فيها المسرح.

ذلك فاجأت سعيد الجمهور باعترافها أنها في حضرة السيدة فيروز لا تزال هاوية. وقالت “لا أملك الثقة لأغني لفيروز، انما شدة حبي لها وللبنان سوف أغني عندي ثقة فيك”.