" تفاصيل خطة التعليم " للقضاء على عجز المدرسين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

اعتمد نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي الخطوات الإجرائية لتبليغ حركة النقل الخارجي، وتنفيذ حركة النقل الداخلي وآلية سد العجز ومعالجة الاحتياج، حرصا على الاستعداد المبكر لاستقرار الميدان التربوي مع بداية العام الدراسي الجديد.

وستقوم الإدارة العامة لشؤون المعلمين بإرسال بيانات المنقولين والمنقولات من شاغلي الوظائف التعليمية إلى إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات وتُشكّل (لجنة نقل شاغلي الوظائف التعليمية) في إدارة التعليم برئاسة مساعد مدير التعليم للمدرسية لمتابعة إنهاء إجراءات المنقولين من الإدارة وإخلاء طرفهم على نظام نور.

وحصر المنقولين من خلال لجنة الظروف الخاصة من الإدارة أو إليها وإنهاء إجراءات توجيههم للمدارس أو إخلاء طرفهم إلى الإدارات المنقولين لها وحصر المندوبين الذين انتهى ندبهم من الإدارة أو إليها وإنهاء إجراءاتهم.

متابعة إجراءات تنفيذ حركة النقل الداخلي على نظام نور.

توجيه المعلمين إلى مدارسهم قبل عودة المعلمين من إجازة نهاية العام الدراسي الحالي على نظام نور.

متابعة مباشرة المنقولين في المدارس التي تم توجيههم إليها.

وأكد التعميم أن حركة النقل الخارجي لجميع شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بأعمال غير التدريس حيث تم نقلهم وفق تخصصاتهم كمعلمين وليس لهم حق المطالبة بالنقل على المهام التي كانوا مكلفين بها قبل النقل.

ونص التعميم على ألا يصدر قرار تكليف أو توجيه أو نقل أو إخلاء طرف لأي من شاغلي الوظائف التعليمية للتشكيلات الإشرافية أو المدرسية أو لأي نوع من أنواع التسرب أو التفريغ أو البرامج الداخلية والخارجية أيًا كان نوعها أو مدتها إلا عن طريق شؤون المعلمين في إدارة التعليم، بعد دراسة وفر التخصصات وفق الأعداد المعتمدة.

أما بالنسبة لحركة النقل الداخلي فيتم إجراءها لجميع شاغلي الوظائف التعليمية على نظام نور بعد التأكد من تحديث بيانات جميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.

مع تقسيم القطاعات إلى شرائح كبرى بداخلها شرائح صغرى بداخلها مدارس وترتيبها حسب الأفضلية على مستوى كل قطاع وربط المدارس بشرائحها داخل قطاع النقل وربط المدارس المشتركة في المبنى والإدارة ببعضها.

بالإضافة لمراجعة الفصول والطلاب ونوع التعليم والمراحل الدراسية ويكون النقل يكون وفق التخصص وأولوية المرحلة عند تنفيذ حركة النقل بحيث تكون الأولوية في المرحلة الابتدائية لخريجي (كلية المعلمين – دون الجامعي – جامعي ابتدائي «بنات) والأولوية في المرحلة المتوسطة لخريجي المسارات والدبلوم لتخصص الحاسب الآلي على ألاَّ يسبب النقل للمرحلة الأدنى أي عجز في المرحلة الأعلى.

ويتم موازنة أنصبة المعلمين في المدارس المشتركة وبرامج التربية الخاصة ذات القائد الواحد ولا ينتظر اكتمال أنصبة المعلمين في المرحلة أو البرنامج لإجراء الموازنة.

مع التأكيد على الموازنة بين المعلمين، ونقل المعلم الزائد إلى مواقع الاحتياج أو الموازنة ومراعاة النقل للمدرسة الأقرب فالأقرب وذلك للمصلحة التعليمية لاستقرار الميدان والموازنة بين المدارس وذلك في حالات التباين الكبرى في الأنصبة أو في أعداد المعلمين بما يخدم المصلحة التعليمية.

وإعادة توجيه المعلم العائد من تسرب (إجازة استثنائية، إجازة رعاية مولود مريض، إجازة دراسية، إيفاد، ابتعاث، إجازة مرافقة… الخ) حسب الاحتياج والموازنة في الأنصبة داخل قطاع النقل مع المراعاة في حال التوجيه الأقرب فالأقرب للمدرسة السابقة.

وقامت الوزارة وفقا للتعميم بدمج تخصصي التاريخ والجغرافيا في جميع المراحل لتسديد احتياج التربية الاجتماعية والوطنية في المرحلة الابتدائية والمتوسطة، والدراسات الاجتماعية والوطنية في المرحلة الثانوية.

دمج تخصص القراءات مع التربية الإسلامية بحيث يكون تخصصًا واحدًا، وتتم مفاضلة معلمي وخريجي القراءات على تخصص التربية الإسلامية والعكس في حركة النقل.

دمج تخصص علم النفس مع علم الاجتماع بحيث تكون تخصصًا واحدًا.

يتم تسديد العجز المتبقي في مادة علم الأرض من تخصص الأحياء.

يتم تسديد العجز المتبقي في مادة مهارات البحث ومصادر المعلومات بتكليف أمين مصادر التعلم، وإذا لم يوجد فيسد الاحتياج من تخصص اللغة العربية.

معلمو التربية الخاصة المنقولون إلى قطاعات رصد فيها احتياج ثم أغلق البرنامج في القطاع المنقولين إليه ولا يوجد فيها احتياج يتم التعامل معهم بعد التنسيق مع الإدارة العامة لشؤون المعلمين وفق التالي:

تكليفهم في أي قطاع تابع للإدارة ويوجد فيه برنامج في تخصصهم وغير مسبوقين عليه وفق آلية سد العجز.

تكليفهم بمدارس التعليم العام في نفس القطاع وفق التالي:

إذا كان مؤهله بكالوريوس تربية خاصة يكلف بالتدريس في المرحلة الابتدائية.

إذا كان مؤهله دبلوم بعد بكالوريوس في تخصصات التعليم العام يكلف حسب تخصصه في البكالوريوس وفق مرحلة المؤهل لحين إعادة البرنامج أو نقلهم في حركة النقل الخارجي.

المعلمات غير المتخصصات في رياض الأطفال ويعملن في رياض الأطفال والمعلمات المتخصصات في رياض يتاح لهن التقدم بطلب النقل إلى مراحل التعليم العام حسب تخصصاتهن الأساسية.

حصر المعلمين الذين تم إلغاء تخصصاتهم أو دمجها بسبب التعديل أو الحذف أو الإضافة على الخطة الدراسية وإعادة توزيعهم على المراحل التي يمكن الاستفادة منهم فيها.

حصر المعلمات اللاتي يعملن في مراكز محو الأمية وإعادة توزيعهم حسب تخصصاتهم ومؤهلاتهم في مدارس التعليم العام، وتسديد احتياج برامج محو الأمية في الفترة المسائية بنظام المكافأة.

يتم تنفيذ حركة نقل داخلي لجميع شاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمكلفين في التشكيلات الإشرافية والمدرسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على نظام نور وعدم استثناء أي منهم من مفاضلة الحركة.

تجرى حركة النقل الداخلي وفق الضوابط والمفاضلة مرتبة كالآتي: تاريخ المباشرة بالشهر والسنة في التعليم. مطروح منه أيام الغياب بدون عذر.. ويرصد الغياب بنوعيه في هذه الحركة.