سعود الطبية تصرف 6.5 ألف جهاز قياس سكر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية أن وحدة الغدد والسكري صرفت أكثر من 6500 جهاز قياس سكر، من أحداث أجهزة القياس، خلال الفترة الماضية.

وقال رئيس وحدة الغدد والسكري بالمدينة الدكتور وليد هاشم أن 10 آلاف مريض سكري يراجع الوحدة سنوياً من خلال 16 عيادة متخصصة تعمل على متابعة سير العلاج والعمل على تثقيف المرضى صحياً وغذائياً.

وأشار “هاشم” إلى أن الوحدة أيضاً يراجعها 5 آلاف مريض يعاني من أمراض الغدة الدرقية والغدة النخامية والغدة الكظرية، وتقوم الوحدة بمتابعة وعلاج مرضى هشاشة العظام والأمراض الإستقلابية الأخرى، عبر 12 عيادة أسبوعياً.

وأوضح هاشم بأن مرض السكري يُعتبر من الأمراض الأكثر شيوعاً، ويُعد السبب الرئيسي للإصابة بالعمى وفشل الكلى، وخلال العقود الأخيرة إزداد تشخيص حالات الإصابة بمرض السكري في المملكة بشكل مخيف حيث وصل إلى أن ثلث سكان المملكة إما مصابين أو معرضين للإصابة بداء السكري ويكلف علاج هذا المرض ومضاعفاته سنوياً ما يزيد عن 8 مليار ريال.