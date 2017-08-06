بالفيديو.. حليمة بولند في الرياض تحت حراسة مٌشددة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. حليمة بولند في الرياض تحت حراسة مٌشددة
سافرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند إلى الرياض ، لحضور حفل افتتاح أحد المعارض الكبرى هناك.
يُذكر أنه عقب وصول حليمة للفندق ، تم إعلامها في اللحظة الأخيرة أنها لن تتمكن من حضور أفتتاح المعرض حفاظاً على سلامتها .
ووجهت حليمة اعتذارا لجمهورها على عدم حضورها خلال مقطع فيديو تم نشره بمواقع التواصل الأجتماعي بقولها: “ أعتذر لجمهوري وفانزاتي بكل أسف ما رح أقدر أنزل للمعرض بسبب التجمهر الكبير وخاصة تجمهر الشباب، فحفاظاً على سلامتي تم إصدار أوامر بمنع نزولي للمعرض ” .
فيما هاجم عدد كبير من الجمهور حليمة واتهموها بالكذب، مؤكدين أن عدد الحضور في المعرض كان ضئيلا للغاية.
httpV://www.youtube.com/watch?v=V3V7w0yPlHo&t=7s
httpV://www.youtube.com/watch?v=jF8HlqeEd5M
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 8990 ] نشر منذ 5 دقائق
ليتهم يرمونش بينهم وعاد شؤفي وش بيحصل لش 😂😂😂👽👽💔👽💔