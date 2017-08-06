 بالفيديو.. حليمة بولند في الرياض تحت حراسة مٌشددة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 6

    أغسطس

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بالفيديو.. حليمة بولند في الرياض تحت حراسة مٌشددة

بالفيديو.. حليمة بولند في الرياض تحت حراسة مٌشددة
نورة الشهري(صدى):

سافرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند إلى الرياض ، لحضور حفل افتتاح أحد المعارض الكبرى هناك.

يُذكر أنه عقب وصول حليمة للفندق ، تم إعلامها في اللحظة الأخيرة أنها لن تتمكن من حضور أفتتاح المعرض حفاظاً على سلامتها .

ووجهت حليمة اعتذارا لجمهورها على عدم حضورها خلال مقطع فيديو تم نشره بمواقع التواصل الأجتماعي بقولها: “ أعتذر لجمهوري وفانزاتي بكل أسف ما رح أقدر أنزل للمعرض بسبب التجمهر الكبير وخاصة تجمهر الشباب، فحفاظاً على سلامتي تم إصدار أوامر بمنع نزولي للمعرض ” .

فيما هاجم عدد كبير من الجمهور حليمة واتهموها بالكذب، مؤكدين أن عدد الحضور في المعرض كان ضئيلا للغاية.

httpV://www.youtube.com/watch?v=V3V7w0yPlHo&t=7s

httpV://www.youtube.com/watch?v=jF8HlqeEd5M

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8990 ] نشر منذ 5 دقائق

ليتهم يرمونش بينهم وعاد شؤفي وش بيحصل لش 😂😂😂👽👽💔👽💔

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