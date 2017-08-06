⁠⁠⁠⁠⁠برعاية أمير عسير تنطلق فعاليات أبها أحلى - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

برعاية صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ال سعود امير منطقة عسير تنطلق فعاليات مهرجان ( أبها أحلى ) المواكب لاحتفالات أبها عاصمة السياحة العربية 2017 وذلك في مركز الملك فهد الثقافي من ٢٤ الى ٢٨ ذو القعدة الموافق من ١٦ الى ٢٠ اغسطس وبأشراف من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير .

وسيكون حفل الافتتاح على مسرح المفتاحة واوبريت ( وطن وملك ) من كلمات الشاعر فهد الشهراني اداء الفنان عبدالعزيز اليامي والمنشد معاذ الجماز ، كما تصاحب المهرجان فعاليات ثقافية وكوميدية بالإضافة الى مسرح الطفل ومحال لبعض السلع والتحف .

كما سيتم توزيع الهدايا والجوائز اليومية على الحضور طيلة ايام المهرجان .