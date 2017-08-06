أحلام تٌثير الجدل بفستانها في لندن - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أثارت المطربة الإماراتية أحلام ، الجدل عبر ” انستغرام ” بعدما نشرت مجموعة من الصور ومقطع فيديو استعرضت خلالها أحد فساتينها أثناء تواجدها في لندن.

وظهرت أحلام وهي ترتدي “ ترانش كوت ” من دار الأزياء العالمية “ بالمان ” ، والتي رجح المتابعين أن سعره يصل الى 10 آلاف ريال، الأمر الذي تسبب بانتقادها ، حيث انها تحرص على التباهي بملابسها ومجوهراتها وسياراتها .