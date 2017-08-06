أحلام تٌثير الجدل بفستانها في لندن - صحيفة صدى الالكترونية

أحلام تٌثير الجدل بفستانها في لندن
أثارت المطربة الإماراتية أحلام ، الجدل عبر ” انستغرام ” بعدما نشرت مجموعة من الصور ومقطع فيديو استعرضت خلالها أحد فساتينها أثناء تواجدها في لندن.
وظهرت أحلام وهي ترتدي “ ترانش كوت ” من دار الأزياء العالمية “ بالمان ” ، والتي رجح المتابعين أن سعره يصل الى 10 آلاف ريال، الأمر الذي تسبب بانتقادها ، حيث انها تحرص على التباهي بملابسها ومجوهراتها وسياراتها .
Queen Ahlam – London Palladium
انتظركم جمهوري غدا على مسرح البلاديوم العريق في لندن – الساعة ٨ مساء احبكم احلام
Posted by Ahlam on Saturday, August 5, 2017
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