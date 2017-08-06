 أحلام تٌثير الجدل بفستانها في لندن - صحيفة صدى الالكترونية

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أحلام تٌثير الجدل بفستانها في لندن

أحلام تٌثير الجدل بفستانها في لندن
أماني الغامدي(صدى):

أثارت المطربة الإماراتية أحلام ، الجدل عبر ” انستغرام ” بعدما نشرت مجموعة من الصور ومقطع فيديو استعرضت خلالها أحد فساتينها أثناء تواجدها في لندن.

وظهرت أحلام وهي ترتدي “ ترانش كوت ” من دار الأزياء العالمية “ بالمان ” ، والتي رجح المتابعين أن سعره يصل الى 10 آلاف ريال، الأمر الذي تسبب بانتقادها ، حيث انها تحرص على التباهي بملابسها ومجوهراتها وسياراتها .

Queen Ahlam – London Palladium

انتظركم جمهوري غدا على مسرح البلاديوم العريق في لندن – الساعة ٨ مساء احبكم احلام

Posted by Ahlam on Saturday, August 5, 2017


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