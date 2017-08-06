⁠⁠⁠⁠⁠" هدف " يدعم توطين المجمعات التجارية المغلقة في القصيم - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” عن إطلاق 10 حقائب تدريبية إلكترونية، لدعم برنامج توطين المجمعات التجارية المغلقة (المولات) في القصيم، وذلك من خلال منصة “دروب” الإلكترونية.

ويتمحور برنامج توطين المجمعات التجارية في مسارين متخصصين، هما: خدمة العملاء، ومدير المتجر، حيث التحق 8 آلاف متدرب في البرنامج. وتم إعداد الحقائب التدريبية بالتعاون مع كبرى المنشآت في قطاع التجزئة بالمملكة.

ويؤدي برنامج “ دروب ” دورا محوريا في التوطين الموجه، وذلك للإسهام بزيادة القوى العاملة السعودية، من خلال تقديم البرامج التدريبية المتخصصة، ومنها الدورات التي يقيمها لدعم برنامج توطين المجمعات التجارية.

ويعد “دروب” مرتكزا رئيسا في مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 انطلاقا من رؤية المملكة 2030 من خلال تلبية متطلبات المستفيدين من مؤسسات القطاع الخاص والكوادر الوطنية ذات الموهبة، ومساعدة الباحثين عن العمل والطلاب والأشخاص الذين يسعون إلى تطوير مستواهم الوظيفي بغية الوفاء بمتطلبات سوق العمل السعودي.

وتسهم خدمات الدعم والتدريب والتوظيف من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية في استحداث حلول حقيقية لتعزيز التوطين المنتِج وضبط سوق العمل في المنطقة، كما ستدعم رواد ورائدات الأعمال من أبناء المنطقة، إضافة إلى مشاركة المستفيدين من الضمان الاجتماعي ونزلاء دور الرعاية والجمعيات الخيرية في سوق العمل وتحويلهم إلى طاقات منتجة.