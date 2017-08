بالفيديو.. دروجبا يحرز هدفًا رائعاً - صحيفة صدى الالكترونية

سجل المهاجم الإيفواري ديدييه دروجبا، لاعب فريق فونيكس رايسينغ إف سي، أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري الأمريكي، هدفا رائعا في الدقيقة 13 من منتصف الملعب، في شباك فريق لوس أنغلوس غالاسكيل .

ورغم اقتراب دروغبا من عامه الـ40 إلا أنه ظهر قويا في المباراة، وأحرز اللاعب هدفه الخامس منذ انضمامه لفريقه الجديد.

