الصحة تفصل 57 كادراً طبياً لتزويرهم المؤهلات - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

فصلت وزارة الصحة، ٥٧ كادرا طبيا يعملون في منشآت طبية خاصّة بسبب تزوير مؤهلاتهم.

وأوضحت ” الصحة ” في منطقة الرياض، أن لديها مخاطبات بشكل مستمر مع الهيئة السعودية للتخصّصات الصحية وهي الجهة المعنية، للكشف فوراً عن أيّ مؤهلات أو شهادات مزورة يجري ضبطها، ومن ثم تحديد المنشأة التي يعمل بها الكادر وإيقافه حالاً عن ممارسة أي نشاط طبي.

وأكدت حرصها على تطبيق النظام بشكل واضح وفوري في هذه الحالات حفاظاً على سلامة مرتادي تلك المنشآت الطبية من أيّ ضرر.