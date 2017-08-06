جامعة الحدود الشمالية تبدأ التحقيق مع " منى بعلبكي " - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

تحقق وزارة التعليم وجامعة الحدود الشمالية، اليوم الأحد، في ملابسات التعاقد مع الأكاديمية الصيدلانية اللبنانية ” منى بعلبكي ” ، المتهمة في بلدها بتبديل أدوية لمرضى السرطان بأخرى منتهية الصلاحية.

وينتظر أن ترفع اللجنة، التي شكلها مدير جامعة الحدود الشمالية بتوجيه من أمير المنطقة ووزير التعليم، للتحقيق في القضية، نتائج تحقيقاتها خلال أسبوع.

وقال المتحدث باسم جامعة الحدود الشمالية الدكتور مفضي الشراري إن ” بعلبكي ” تعمل بالجامعة منذ ثلاث سنوات كمدربة في قسم الصيدلة الإكلينيكية بشطر الطالبات، وإنها منضبطة وملتزمة في مجال عملها وتحظى بثناء وإشادة الطلاب وزميلاتها الأكاديميات.

وكشف الدكتور الشراري بحسب ” المدينة ” أن الجامعة لم تعلم عن قضيتها في لبنان إلا من خلال ما نُشر بوسائل الإعلام قبل أيام.

وكان قد تم إيقاف الأكاديمية من ممارسة مهنة الصيدلة في لبنان منذ العام 2009 على خلفية الاتهامات التي وُجهت لها، وتناقل مغردون سعوديون أخيراً هذا الخبر مطالبين بإيقافها، حيث وجه أمير الحددود الشمالية ووزير التعليم بالتحقيق بشكل عاجل في التعاقد معها وإيضاح كافة تفاصيل الموضوع.