نجوى كرم ترد على مقال يتهمها بالتنشيز في مهرجانات الأرز الدولية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة نجوى كرم ، تغريده عبر حسابها على موقع ” تويتر ” ، ترد فيها على مقال صحفي هاجمها بسبب غنائها الذي لم يخل من التنشيز في مهرجانات الأرز الدولية ، لم يذكرها بالإسم ولكنه كان واضحاً أنه يقصدها.

حيث جاء في المقال المُهاجم ، ” تعرضت تلك المطربة لفضيحة خلال أدائها في أحد المهرجانات وهي تستعرض مساحات لا تملكها ” ، كما هاجم فنانة أخرى لم يذكرها أيضاً، مشيراً إلى أنها تعيش على نعال الرجال، وجاء فيه ” هاتيك التي تصدر ألبوما فاشلا تلو آخر وتمضي أيامها مع رجال الاعمال تعتاش من خيرات نعالهم “، وفي المقابل لم يخل المقال نفسه من كيل المديج لإليسا بعد حفلها في مهرجان أعياد بيروت.

وردت نجوى على المقال قائلة ” صحيح نحنا بشر بنتأثر بالبرد والسترس، بس أكيد بنملك مساحات مش بس بالصوت بالإحترام والأخلاق”.

هذه التغريدة أثارت حفيظة فانز نجوى الذي شنوا هجوماً على كاتبة المقال، ما جعل نجوى تطلق تغريدة ثانية قالت فيها “وقفوا الهاشتاغ بليز . مش هيك نحنا”.