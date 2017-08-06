مغردون يشيدون بمشروع تطوير العوامية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أشاد رواد التواصل الاجتماعي بالمجهود الكبير الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين لتطوير مدينة العوامية والمسورة، وتحويلهما إلى مدينتين عصريتين حديثتين.

وأطلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق على ” تويتر ” بعنوان #تطويرالعواميةوالمسورة، مشيرين إلى أن تجفيف منابع الإرهاب، وزرع بذور الخير، ومواكبة سير التنمية والتطور أزعج من حاول إسقاطها في مستنقع الإرهاب.

وفي هذا الصدد قال الكاتب والمحلل السياسي مبارك آل عاتي، عبر حسابه في “تويتر”: تطوير العوامية والمسورة بتحويلهما من أحراش إلى مدن عصرية تتجاوز العواصم التي كانت تريد إسقاطها في مستنقع ‫الإرهاب.

وقال آخرون: المملكة حين تجفف منابع الإرهاب تزرع بذور الخير، وتنمّيها لتصبح العوامية مدينة عصرية حديثة تواكب المدن المتقدمة والحضارية، ولن تكون مرتعاً خصباً للإرهابيين الذين يريدون تحويلها إلى أوكار لأنشطتهم الإرهابية والتخريبية.

فيما أشاد أهالي المحافظة بالخدمات المقدمة لهم، وتأمين المسكن البديل لهم بعد الشروع في المشروع التطويري للعوامية، مشيرين إلى أن تلك المشاريع التنموية سوف تحقق تطلعات أهالي محافظة العوامية.