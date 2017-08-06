ميثاق شرف للنشاط في بحر الصين الجنوبي - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

قال وزير خارجية الصين اليوم الأحد إن مفاوضات ستبدأ هذا العام بين دول جنوب شرق آسيا والصين لصياغة ميثاق شرف للنشاط في بحر الصين الجنوبي، وإنه يتعين الالتزام بأي اتفاق يتم التوصل إليه.

وأضاف وانج يي على هامش اجتماع إقليمي إن هناك ” تقدما ملموسا بالفعل ” بين دول رابطة دول جنوب شرق آسيا، التي تضم عشرة أعضاء والصين بشأن تسوية النزاعات في بحر الصين الجنوبي وإنه ينبغي لكل الأطراف دعم هذا التقدم.

واتفقت آسيان والصين على إطار عمل بشأن كيفية صياغة ميثاق الشرف.