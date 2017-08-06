بنك أبوظبي يطلق المرحلة الثانية من اعتماد الهوية المؤسسية الجديدة - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

أطلق بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، المرحلة الثانية من اعتماد الهوية المؤسسية الجديدة خلال النصف الثاني من العام الحالي.

ويضع بنك أبوظبي الأول خلال الأشهر القادمة اللافتات الجديدة الخاصة بالبنك على الفروع السابقة لبنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، في الوقت الذي ستتم فيه مواصلة العمل على اعتماد الهوية المؤسسية الجديدة في نقاط الاتصال الرقمية والمواد الإعلامية.

وكان بنك أبوظبي الأول قد كشف النقاب عن هويته المؤسسية الجديدة في شهر مايو من العام الحالي، والتي تضمنت شعار بنك أبوظبي الأول الجديد، وحملة ” ننمو معاً ” .