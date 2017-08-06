حريق ضخم يجتاح غابات جزيرة في اليونان - صحيفة صدى الالكترونية

أثينا(صدى):

اندلع حريق ضخم أمس السبت، في غابات بجزيرة كيثيرا اليونانية مما أسفر عن إخلاء عشرات المنازل.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في الجزيرة التي تفصل بين بر اليونان الرئيسي وجزيرة كريت.

وقالت السلطات إن الرياح متغيرة الاتجاهات والتضاريس الوعرة في المناطق التي تقطنها تجمعات صغيرة من الناس جعلت مهمة مكافحة الحريق أصعب.

وقالت ستافرولا ماليري المتحدثة باسم فرقة الإطفاء لتلفزيون (اس.كيه.ايه.آي) اليوناني “نطاق الحريق واسع للغاية”.

وطلبت الفرقة تعزيزات من مناطق أخرى خاصة بعد توقف عمليات الإطفاء من الجو مع حلول المساء.