فيديو فاضح لشمس الملا يُغضب السوريين - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تسبب مقطع فيديو للفنانة شمس الملا وهى ترتدي ملابس فاضحة في أثارحالة من الغضب بين السوريين .

وأثار هذا المقطع سخط وغضب الكثير من السوريين الذين شنوا هجوماً على الفنانة شمس الملا التي ظهرت بطريقة غير أخلاقية بحسب رواد موقع التواصل الاجتماعي.

كما أظهر المقطع وجود شمس الملا على الشاطئ مع أحد الأشخاص بملابس غير لائقة وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها شمس الملا غضب الجماهير السورية، فقد سبق وتداول المغردون صورًا صوراً لها غير لائقة .