بالصور.. الكشف عن سويفت سبورت قبل تقديمها في معرض فرانكفورت - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ظهرت صور جديدة من سوزوكي لسيارتها الجديدة سويفت سبورت قبل تقديمها بصورة رسمية في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات, وتظهر الصور الجديدة السيارة الهاتشباك الساخنة بشكل أوضح مع اظهار مزيد من تفاصيلها مثل نظام العاد الخلفي مزدوج المخارج مع مشتت خلفي والكثير من التجهيزات الداخلية.

وتشمل التحديثات الداخلية مقاعد رياضية مع ناقل حركة مانيوال من 6 سرعات ولوحة قيادة مطورة بتطريز أحمر اللون وعجلة قيادة مسطحة القاعدة مع عدادات خاصة وشاشة ملونة ، وقد تخلت السيارة عن المحرك سعة 1.6 لتر واستخدمت مكانه المحرك 1.4 لتر Boosterjet بشاحن توربيني بقوة 138 حصان وعزم دوران 220 نيوتن.متر مستعار من سوزوكي فيتارا.

وقد اقترحت التقارير أن وزن السيارة سيبلغ 870 كجم ولو تحقق سيوفر لها أرقام مذهلة في الأداء بواقع توزيع قوة للوزن 150 حصان للطن. وتخطط سوزوكي لتقديم السيارة الجديدة في معرض فرانكفورت في 12 سبتمبر.