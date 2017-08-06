 كاتب صحفي: الصيدلانية اللبنانية ضحكت على طوال الشوارب - صحيفة صدى الالكترونية

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كاتب صحفي: الصيدلانية اللبنانية ضحكت على طوال الشوارب

كاتب صحفي: الصيدلانية اللبنانية ضحكت على طوال الشوارب
عادل الحربي(صدى):

قال الكاتب الصحفي صالح الشيحي عن قضية الصيدلانية اللبنانية أنه ” لم أكتب شيئاً عن الصيدلانية ولن أكتب، أنا أعتقد أنها صيدلانية ” فهلوية ” ، تستحق الإعجاب، بعدما استطاعت أن تضحك على ” طوال الشوارب ” لمدة ثلاث سنوات كاملة كما أن التي تنجح في استغفال مؤسساتنا التعليمية والرقابية والرسمية الأخرى هنا وفي بيروت طيلة هذه السنوات؛ تستحق كل ما حصلت عليه! “.
وجاء ذلك في مقاله ” الضحك على طوال الشوارب ” بصحيفة ” الوطن ”
حيث طالب الكاتب بالتحقيق مع مسؤولي جامعة الحدود الشمالية، بشأن التعاقد مع الصيدلانية اللبنانية المتورطة في قضايا قانونية في بلادها؛ وذلك على حساب الصيدلانيات السعوديات العاطلات عن العمل، كما يطالب بمحاسبة الشركة المشغّلة لمستشفى رفحاء التي وظفت ابنتها دون السعوديات؛ معتبراً أن الواقعة ستنتهي بعدم تجديد عقد الصيدلانية اللبنانية ووضعها على القائمة السوداء لمدة ثلاث سنوات .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5282 ] نشر منذ 44 دقيقة

جبتها على الجرح 😂😂😂😂😂😂☺️🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂ههههاييي

[ عدد التعليقات: 31474 ] نشر منذ 34 دقيقة

صح لسانك ياصالح الشيحي ،،،

,, لابد من معاقبة طوال الشوارب المخيسه من اللحـــ .. طوط طوط .. ضاعت الخطوط ,, .

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