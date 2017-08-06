منظمة حقوقية : التمييز ضد المرأة يُهين 100 ألف قطرية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

انتقدت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، سارة ليا واتسون، مجال حقوق الإنسان في قطر، بأعتبارها دولة .

وأستغربت واتسون، في مقال لها نشره موقع ” ميدل إيست آيز ” ، التعنت القطري الذي يرفض السماح بإعطاء الجنسية لأبناء القطريات من غير القطريين تلقائيا، بما يعد انتهاكا قطريا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ويهين هذا الوضع نحو 100 ألف قطرية غير مسموح لأبنائهن بالحصول على جنسية بلادهم، رافضة للقانون القطري الذي يعطي الابن من أم قطرية الجنسية بعد مرور 25 عاما على الإقامة في قطر.

و طالبت واتسون الحكومة القطرية بالتصديق فورا على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وأن تضع إجراءات لمن هربوا من الاضطهاد السياسي، وطلبوا اللجوء فهي تستضيف هاربين من مصر وليبيا، ولكن لم يتم تسجيلهم كلاجئين، فيجب أن تتعامل قطربالقانون دون الانخراط في سياسات غير قانونية ولا تخضع للقانون الدولي.