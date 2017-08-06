تأهب في أسواق الخليج بعد انتعاش النفط - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

توقع محللون أن تواصل معظم أسواق الخليج الارتفاعات القوية بعد صعود النفط إلى مستويات مطمئنة في ظل سعي الدول الكبرى خفض إنتاج النفط وإعلان الشركات عن نتائج جيدة.

وسجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعاً خلال جلسة الخميس الماضي، بصدارة دبي وقطر فيما دفعت عمليات جني الأرباح سوق أبوظبي للتراجع.

وقال أسامة رسلان، المحلل بأسواق المال، إن ارتفاع البترول مجدداً سيدفع الأسهم الخليجية للاتجاه الأفقي المائل للارتفاع بجلستي الأحد والاثنين في ظل السعي الحثيث في التأكيد على اتفاق خفض الإنتاج؛ مما سيؤثر إيجاباً على أسعار البترول المحرك الرئيس للأسواق.

ويلتقي مسؤولو اللجنة الفنية التي تضم أعضاء من أوبك ومن خارج المنظمة في إمارة أبوظبي يومي الاثنين والثلاثاء القادمين؛ لمناقشة الالتزام باتفاق خفض الإمدادات.

وصعدت أسعار النفط بما يقارب 1% الجمعة الماضية حيث ارتفع خام برنت 0.8% إلى 52.42 دولار، فيما زاد الخام الأمريكي 1.12% إلى 49.58 دولار.

وأوضح رسلان، أن المستثمرين أظهروا قوة شرائية جديدة، بعد إعلان بعض الشركات عن نتائج جيدة خلال النصف الأول.

وفي المملكة، ارتفع سهم العثيم 4.3% بعدما حققت الشركة أرباحاً صافية في الربع الثاني من العام الجاري بلغت 71.21 مليون ريال، متجاوزة توقعت الأهلي كابيتال والتي كانت تقدر بـ 66 مليون ريال.

من جانبه، قال محمد سعيد، محلل أسواق المال، إن نتائج الشركات والتوصيات بتوزيعات الأرباح النصف سنوية جاءت داعمة بشكل قوي لأداء الأسواق الجلسات الماضية.

وبين سعيد أن المستويات القياسية التي سجلتها بعض الأسواق العالمية، وخصوصاً الأمريكية عوامل دفعت المؤسسات المحلية والأجنبية للتوسع بشراء الأسهم القيادية.

وقال سعيد: إن استقرار مؤشر السوق السعودي فوق مستوى 7000 نقطة من جديد يدفعه لاستكمال الصعود إلى مستوى – 7200 نقطة.

وعن أسواق الإمارات، قال سعيد إن احتفاظ مؤشر سوق دبي بمستوى 3670 – نقطة، سوف يستمر في الارتفاع إلى 3800 – 4000 نقطة، مع الحفاظ على مستوى 3500 نقطة مدعومة بنشاط السيولة والحركة المضاربية.

ونصح فيصل المعلي، المحلل بأسواق المال، المتداولين بالأسواق حالياً فقط بالمضاربة السريعة بالأسهم التي وصلت لمستويات الشراء.

ولفت المعلي، إلى أن الأسهم في الخليج وخصوصاً الرخيصة ستظل عاملَ جذبٍ قوياً للاستثمارات الأجنبية خلال جلسات الأسبوع في ظل وصولها لمستويات متدنية.