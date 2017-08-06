لجنة لمعاينة " الفويلق- الشيحية " بالقصيم بعد وفاة 4 في حادث مروري - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

كلف أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، لجنة السلامة المرورية والمشكّلة من الإمارة والأمانة والمرور والطرق وجامعة القصيم، بمعاينة طريق ” الفويلق- الشيحية ” ، للوقوف ميدانياً على موقع الحادث المروري الذي وقع في الطريق بتاريخ 12/ 10/ 1438هـ، ونتج عنه وفاة أربعة أشخاص.

وقال رئيس لجنة السلامة المرورية أحمد بن صالح السعوي: إن الطريق محل اهتمام أمير منطقة القصيم؛ إذ وجّه بخروج اللجنة لموقع الحادثة، وإعداد دراسة كاملة، ورفع تقرير له بالمقترحات التي تزيل الخطر عن سالكيه؛ حيث إن اللجنة قررت عمل أكتاف جانبية لتوسعته، لكن هذا المقترح حال دون تنفيذه وجود أنابيب تابعة لشركة ” أرامكو “.

وأضاف: ” أولى الأمير فيصل بن مشعل اهتمامه لحل هذا الموضوع، والكتابة لشركة ” أرامكو ” بتكليف مندوب من قبل الشركة؛ للاجتماع مع المعنيين بإدارة الطرق والنقل بالقصيم ومرور المنطقة؛ لسرعة إنجاز توسعة هذا الطريق، وبما يزيل الخطر عن سالكيه، مؤكداً ضرورة تكثيف وضع وسائل السلامة، واللوحات الإرشادية والتحذيرية فيه “.

واختتم: ” إنه استناداً لمرور المنطقة أن الحادث وقع نتيجة القيادة بسرعة عالية وتجاوز خاطئ، أدعو الجميع لعدم تجاوز السرعة المحددة لتقليل عدد حوادث الوفيات والإصابات، والحد منها؛ في سبيل حفظ الأرواح والممتلكات؛ لما تشكله هذه الطرق ذات المسار الواحد من خطر على سالكيها خلال السرعة الزائدة، وخصوصاً في فترة الليل؛ لكون أغلبها يوجد فيها منحنيات خطرة “.