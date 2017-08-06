صعوبات يجب التغلب عليها عند التخطيط للزواج - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

التخطيط للزواج من أهم الأحداث، التي تحدث في حياة الفتاة والشاب، فعلى قدر أهميته في حياتهما، إلا أنه يشكل الأهمية لدى العائلة والأصدقاء كذلك، حيث أن جميع العقبات التي تواجه الشابين المقبلين على الزواج تحتاج إلى مساندة الأهل والأصدقاء، فأخصائية الأسرة أ. وفاء الراحل ” مستشارة في جمعية أمل للمساعدة على الزواج ” تطرح عليك في ما يلي بعض الصعوبات التي يمكنك أن تتخلصي منها قبل الزواج:

• الأزمة المالية:

لا تجعلي المال هو السبب الرئيسي لسعادتك الزوجية، ويمكنك العيش في منزل فارغ مثلاً، والبدء في تأثيثه بكل راحة.

• المشكلات النفسية:

فترة الزواج تختلف كثيراً عن الخطوبة، لذلك لابد من تقبل وجهات النظر، وتقبل كافة الاختلافات الفكرية.

• المقارنة بالغير:

لا تقم عزيزي الشاب والفتاة بمقارنة بعضكما بزواج أحد آخر، أو بجمال فتاة أخرى وفستان زفافها، أو سيارة زوجها.

• التأقلم مع الأهل:

أهل الزوج والزوجة غرباء لكلا الطرفين في بداية الأمر، لكن مع الأيام سنجدهما اليد الحانية دائماً.