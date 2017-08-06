السجن وغرامة 300 ألف ريال لمقيم نقل مجهولي الهوية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

عوقب مقيم بالسجن وغرامة 300 ألف ريال مع ترحيله، بتهمة نقله 3 من مجهولي الهوية داخل المملكة.

وتساءل الكفيل السعودي عن سبب تغريم مكفوله 300 ألف ريال لنقله مخالفين رغم أنها المرة الأولى، من خلال تغريدة أرسلها لحساب المديرية العامة للجوازات على “تويتر”، وجاءه الرد بأن المخالفات تتعدد بتعدد الأشخاص وتطبيق الحد الأعلى من العقوبة.

وتنص لائحة عقوبات مخالفي قواعد العمل والإقامة تنص على أن مَن ينقل أو يشغل العمالة المخالفة لنظامي العمل والإقامة، يعاقب في المرة الأولى بالغرامة 15 ألف ريال والترحيل إذا كان وافداً، وفي المرة الثانية بالغرامة 30 ألفاً والسجن 8 أشهر والترحيل للوافد، أما في المرة الثالثة فأكثر فيعاقب بالغرامة 100 ألف ريال والسجن 5 أشهر والترحيل للوافد.