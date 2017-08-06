شركة أبحاث: نتائج " أسواق العثيم " بالربع الثاني جاءت متباينة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت الراجحي المالية أن نتائج شركة أسواق عبدالله العثيم للربع الثاني من عام 2017، جاءت متباينة، حيث كانت الإيرادات أقل من التوقعات، بينما جاء هامش الربح التشغيلي أعلى من التوقعات.

وقالت شركة الأبحاث، في تقرير لها اليوم الأحد، إن نمو الإيرادات للربع الثاني بنسبة 9.6% على أساس سنوي، كان أدنى من تقديراتها التي بلغت 15.7%؛ نتيجة لانخفاض بنسبة 3.5% في مبيعات المحلات القائمة (لا تشمل فروع الشركة في مصر).

وأبقت الراجحي المالية على تصنيفها المحايد للسهم، متضمناً التوصية بالمحافظ على المراكز، مع رفع السعر المستهدف إلى 121.6 ريال مقابل 111 ريالاً للسهم سابقاً؛ مما يشير ضمنياً لاحتمال انخفاض سعر السهم بنسبة 1% مقارنة بسعره الحالي.

وأضافت: ” مع أن احتمالات ارتفاع سعر السهم في المدى القريب تبدو محدودة، فإن المستثمرين للمدى البعيد، يمكنهم التركيز على العثيم؛ نظراً للارتفاع المتسق والمستمر في سعر سهمها خلال السنوات القليلة القادمة “.

كما أشارت الراجحي المالية إلى أن شركة العثيم تظل تمثل واحدة من شركات المواد الاستهلاكية القوية في المملكة العربية السعودية، وتتمتع بوضعية تشغيل جيدة، وأهم من ذلك، إمكانية عالية لتحقيق الإيرادات في ظل بيئة السوق الحالية.

وتابعت: ” لا يزال هامش الربح الإجمالي مستمراً في النمو، كما أننا واثقون من أن وضعية منتجات الشركة ومستويات الكفاءة والفعالية العالية نتيجة للتوسع في شبكة الفروع ـ تتيح مجالاً أكبر للتحسن في هامش الربح الإجمالي في المستقبل”.

وقالت: ” يبدو أن مصروفات المبيعات والمصروفات العمومية والإدارية، التي أدت إلى خفض مكاسب الهامش الإجمالي كما أثرت سلبياً على الربحية في النصف الثاني 2015 وجزء كبير من 2016، قد استقرت الآن “.

وأضافت أنها تعتقد أن التركيز على التحكم في مصروفات المبيعات والمصروفات العمومية والإدارية، على خلفية نمو الإيرادات بأقل مما كان متوقعاً سابقاً، ولكن مع تحسن وضع الهامش الإجمالي، سوف يؤدي إلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 17% تقريباً في الأرباح خلال السنة المالية 2016 – 2018.

كما نوهت إلى أن بيئة الاستهلاك الضعيفة قد أثرت على إيرادات معظم شركات قطاع الاستهلاك، رغماً عن الأثر الكامل لشهر رمضان المبارك الذي وقع في الربع الثاني هذا العام، مقارنة بوقوع 20 يوماً من رمضان في الربع الثاني من العام الماضي.

وأظهرت البيانات المالية للشركة خلال الربع الثاني من عام 2017 ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 43.11%، إلى 71.21 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري مقابل 49.76 مليون ريال للربع الثاني من عام 2016.

وأنهى السهم جلسة الخميس الماضي عند مستوى 122.73 ريال بارتفاع نسبته 4.72%.