خمسيني يدهس حبيبته حتى الموت بسبب التدخين - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أقدم رجل أمريكي يٌدعى روبرت سافنتي (57 عاماً) ، على دهس حبيبته ليزا ميسلي (44 عاماً) ، التي تربطه بها علاقة منذ 5 سنوات ، حتي الموت بسبب خلاف معها حول التدخين .

وتعود الواقعة عندما كان روبرت وليزا في مطعم ” كاردون ميديتيرينيان ” في نيويورك عندما دب الخلاف بينهما، حيث بدأ الأمر على شكل جدال حاد على طاولة الطعام، قبل أن ينتقلا إلى موقف السيارات، حيث دخل روبرت في سيارته من طراز تويوتا، وحاول الابتعاد عن المكان.

وحاولت ليزا جاهدة الدخول في السيارة، وراحت تجري إلى جانبها لبعض الوقت، على أمل أن تكلل مساعيها بالنجاح، لكن قدمها تعثرت، وانتهى بها الحال تحت عجلات السيارة .

وقالت الشرطة المحلية بنيويورك ، إن روبرت لم يوقف السيارة، بل تابع القيادة، ليصعد بها فوق جسد حبيبته التي تجمعه بها علاقة حب منذ نحو 5 سنوات، وتركها على الأرض جثة هامدة، قبل أن يعثر عليها بعض المارّة.