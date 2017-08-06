5 شركات وساطة تستحوذ على 51% من تعاملات السوق السعودي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

استحوذت 5 شركات وساطة على نحو 51% من تعاملات السوق السعودي في يوليو الماضي.

وحافظت شركة الراجحي المالية، على صدارة التعاملات بنسبة 21.9% من إجمالي التداولات، بقيمة 26.5 مليار ريال، تلتها شركة الأهلي كابيتال، بنسبة 12.6% بقيمة تداول 15.2 مليار ريال.

وجاءت شركة الجزيرة كابيتال، في المركز الثالث، بتداولات 11.9 مليار ريال، بنسبة 9.8%، واحتلت الاستثمار كابيتال، المركز الرابع بتداولات 10.1 مليار ريال، بنسبة 8.4% من الإجمالي.

واحتلت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة، في المركز الخامس، بنسبة 7.4%، بقيمة تداول 8.9 مليار ريال.

وتصدرت شركة الجزيرة كابيتال، تعاملات السوق الموازي – نمو، بتداولات 39 مليون ريال، بنسبة 21.5% من إجمالي تداولات السوق، وجاءت شركة سامبا كابيتال في المركز الثاني، بتداولات 27.2 مليون ريال، بنسبة 14.7%.

واحتلت فالكم للخدمات المالية، المركز الثالث بنسبة 13.3% بتداولات 24.7 مليون ريال.

وتراجع المؤشر العام للسوق السعودي- تاسي، بنسبة 4.5% تعادل 331.5 نقطة، إلى مستوى 7097.17 نقطة، بنهاية شهر يوليو 2017.

وتراجعت القيمة السوقية لأسهم ” تاسي ” بنسبة 4.6%، تعادل 81 مليار ريال، لتصل إلى 1.68 تريليون ريال (448.7 مليار دولار)، خلال الشهر، مقارنة مع 1.76 تريليون ريال (470 مليار دولار)، بنهاية الشهر الماضي.

وبلغت قيمة التداولات خلال الشهر 60.5 مليار ريال، مقابل 54.7 مليار ريال، خلال يونيو الماضي، بارتفاع 10.6%، في حين سجل متوسط قيم التداولات تراجع بنسبة 20%، ليسجل 2.75 مليار ريال، مقارنة مع 3.4 مليار ريال خلال يونيو السابق (16 جلسة فقط بسبب إجازة عيد الفطر.

وسجل مؤشر السوق الموازي- نمو، هبوطاً نسبته 1.4% تعادل 55 نقطة، إلى مستوى 3760.5 نقطة.

وبلغت تداولات ” نمو ” 109.7 مليون ريال، بكمية 4.1 مليون سهم، خلال يوليو الماضي، مقارنة مع 68.95 مليون ريال الشهر السابق له، بكمية 2.1 مليون سهم.