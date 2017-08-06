البرازيل تتوقع تعديل مشروع قانون المعاشات من الكونجرس - صحيفة صدى الالكترونية

برازيليا(صدى):

قال الرئيس البرازيلي ميشيل تامر في مقابلة صحفية إنه يتوقع أن يخفف الكونجرس اقتراحه لإصلاح قوانين المعاشات ويوافق على القانون الجديد بأغلبية ضئيلة هذا العام.

وأكد وزير المالية انريكي ميراي ومسؤولون آخرون أهمية الموافقة على الإصلاح دون إجراء تغييرات أخرى لتفادي حدوث أزمة في الميزانية.

وقال ميشيل تامرعبر أمس السبت عن اعتقاده أن الكونجرس سيعدل مشروع القانون لجعله يضع فقط حدا أدنى لسن المعاش ويقلص المستحقات التي يحصل عليها موظفو الحكومة وسيحد الاقتراح الأصلي أيضا من معاشات الورثة ويضع قوانين أكثر صرامة للعمال الريفيين ويغير طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة.