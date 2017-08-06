" صحة جازان ": سيطرنا على تماس الكهرباء دون خسائر بشرية - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

قالت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، في بيان لها، حول حادثة التماس الكهربائي التي شهدها مركز السكري بجازان: إنه صباح اليوم الأحد ورد بلاغ للجنة الطوارئ بصحة جازان عن انبعاث دخان بمستودع الأدوية بمركز السكري بجازان نتيجة تماس في لمبة بإحدى الثلاجات.

وأضافت: تم التفاعل الفوري من قِبل فريق المنشأة ممثلاً في الأمن والسلامة وإدارة الصيانة العامة وتم التعامل مع الحالة والإخلاء بنجاح ومباشرة الدفاع المدني؛ وتم التحقّق من السيطرة على الحدث في وقت قياسي وتمت معالجته في حينه، ولم تسجل أي إصابات بشرية.

واختتم البيان: وباشرت الفرق المختصّة من الدفاع المدني دون المشاركة في أي عملية إطفاء لعدم الحاجة إلى ذلك، كما شاركت إدارة المنشأة وفريق الطوارئ والأزمات في تحليل الحدث وتم تسلُّم الموقع، ومواصلة تقديم الخدمات بشكل طبيعي في المنشأة.