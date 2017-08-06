ثلاثي الشر يبحث في طهران عن طوق نجاة للدوحة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

استمرارا للمؤامرة التي تلعب فيها قطر دور البطل، وتمثل إيران وتركيا، أضلاعها الأسياسية، شهدت العاصمة الإيرانية، اجتماعا ثلاثيا، أمس، يظهر الدعم الواضح لقوى الشر ” طهران ، وإسطنبول “، للدوحة، فالثلاثي يبحث عن مخرج لأزمة السلع الغذائية التي تشهدها الدوحة منذ المقاطعة.

وأفادت وكالة ” تسنيم ” الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن الاجتماع الثلاثي شارك فيه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمود واعظي، ووزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، ووزير الاقتصاد والتجارة القطري، الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني.

قطر التي ارتمت في أحضان طهران، وسلمت دون شروط لإسطنبول، ليبحثا لها عن وسيلة لنقل السلع التركية إلى قطر عبر الأراضي الإيرانية، وهو ما يظهر استغلال “أبناء الشيطان”، للأزمة لتحقيق مكاسب اقتصادية.

وزير الاقتصاد التركي، يسير قطر بنعومة لتفادي أية خسائر تتكبدها بلاده من خلال استخدام طائرات الشحن لنقل المنتجات إلى الدوحة، لذا اقترح نقل الصادرات التركية عبر الأراضي الإيرانية.

الاجتماع الثلاثي يكشف جوانب المؤامرة الخبيثة التي تقودها إيران للتدخل في المنطقة عبر ورقة قطر بالتنسيق مع تركيا.