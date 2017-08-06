تفاصيل حياة أغنى متسولة في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

تفاصيل حياة أغنى متسولة في الرياض
أصيب مدير جمعية خيرية بالذهول، بعدما اكتشف امتلاك متسولة لشقق سكنية ومحال تجارية.
وقال مدير الجمعية، إنه وجد سيدة تتسول أمام أحد المحال التجارية في أحد محافظات الرياض، فطلب منها التوجه الى مقر الجمعية وتسجيل بياناتها لاعانتها ماديا.
وأشار: ” بعد قدوم السيدة للجمعية الخيرية، وعمل البحث الاجتماعي لها؛ للتحقق من دخلها الشهري، تبين أنها تمتلك شققا سكنية ومحال تجارية “.
نٌےـوِوِ🌸ٱٱٱل[ عدد التعليقات: 13561 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههه المتسولون اغنى من اللي يعطيهم
طيب دام صار عندك شقق ومحلات ليه ماتبطلين الشحاذة
والا الشغلة هواية
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5282 ] نشر منذ 56 دقيقة
التحديث الأخير كشف المستور
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 55 دقيقة
ههههههة
كان قلتولها تدعمكم الشحاذة
ابي وظيفة ياعالم[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 30 دقيقة
يمكن ماهي لها بسمها ولا يجي له شي بالعقل محلات وشقق وبتشحد والله لو تمشي بعروقها التسول