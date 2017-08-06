تفاصيل حياة أغنى متسولة في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أصيب مدير جمعية خيرية بالذهول، بعدما اكتشف امتلاك متسولة لشقق سكنية ومحال تجارية.

وقال مدير الجمعية، إنه وجد سيدة تتسول أمام أحد المحال التجارية في أحد محافظات الرياض، فطلب منها التوجه الى مقر الجمعية وتسجيل بياناتها لاعانتها ماديا.

وأشار: ” بعد قدوم السيدة للجمعية الخيرية، وعمل البحث الاجتماعي لها؛ للتحقق من دخلها الشهري، تبين أنها تمتلك شققا سكنية ومحال تجارية “.