بالصور.. دايهاتسو تطور سيارة موف الواجن وتطلقها كموديل 2018 - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تأتي السيارة اليابانية لـ Kei في كل الأشكال والصور وحتى لو كان حجمهم أكبر من المعتاد فهو في بعض الأحيان يكون مناسب للهدف من انتاجهم وبعض أكثر رحابة من غيرة في الداخل مثل سيارة دايهاتسو موف المطورة الجديدة. وتعتبر سيارة واجن طويلة قدمت لأول مرة في 1995 بتصميم مساهم فيه من قبل جيورجيتو جيوجيارو وفي كل 4 أعوام تقدم الشركة النسخة المطورة الجديدة من السيارة.

وبالنسبة لموديل 2018 من السيارة فهو يعتمد علي الجيل السادس منها والذي اطلق في 2014 ولكن السيارة الجديدة تأتي بتصميم مطور في الداخل والخارج وتجهيزات مطورة. ومن التجديدات في السيارة المصابيح الأمامية LED وشبكة التهوية الجديدة والصادم المصمم بطريقة مختلفة والمصابيح الخلفية المحسنة وخيارات جديدة للعجلات مع تطوير للمقصورة ونظام مكابح للطورايء علي السرعات المنخفضة مع نظام رصد للمشاه وكاميرا خاصة للرؤية المحيطية.

ويبلغ طول السيارة 11 قدم وفي العرض 4.8 قدم كما أن طولها يبلغ 5.5 قدم بما يزيد عن العرض بينما تأتي القوة المحركة للسيارة من محرك 660 سي سي يتوفر بصورة طبيعية أو بشاحن توربيني وتأتي بخيار دفع أمامي أو كلي عبر ناقل حركة حصري CVT ويمكن للمشترين الاختيار بين عدد كبير من مستويات التجهيز بأسعار تبدأ من 10 آلاف دولار في اليابان حتي 16 ألف دولار.