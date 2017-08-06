المسؤولون العرب المشاركون في حفل تنصيب روحاني - صحيفة صدى الالكترونية

المسؤولون العرب المشاركون في حفل تنصيب روحاني
أدى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس السبت، اليمين الدستورية أمام البرلمان لبدء ولاية رئاسية ثانية، فيما شاركت وفود أكثر من 15 دولة عربية في مراسم التنصيب الرسمية.
ومن بين الوفود العربية جاءت العراق بوفد يرأسه الرئيس العراقي فؤاد معصوم، وهو الرئيس العربي الوحيد الذي شارك في مراسم التنصيب، فيما شارك وزير الاقتصاد والتجارة القطري، أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، ممثلاً عن تميم بن حمد أمير قطر.
كما شارك كذلك رئيس وزراء سوريا عماد خميس وشاركت لبنان بوفد رأسه نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني، فيما شاركت تونس بوفد رأسه نائب رئيس البرلمان عبدالفتاح مورو.
و ضمت الوفود العربية ممثلين عن كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي كما شارك نائب رئيس حزب الله الإرهابي نعيم قاسم، وكذلك ممثلون عن العراق وسلطنة عمان.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31474 ] نشر منذ 1 ساعة
شرهتي والله على التونسي عبد الفتاح مورو ,, ماهقيتها منه ،، باالأمس يطعن فيهم ، واليوم تغير ؟
,, اما البقيه كلهم خمام ،، كلهم يلحسون ذنب الطاغوت الأكبر الحاخام خامنئي ,,, يستاهلون هذا قدرهم ,,