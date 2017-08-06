برنامج تهيئة إلكتروني للمستجدين بجامعة الإمام عبدالرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

دعت عمادة السنة التحضيرية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام الطلاب والطالبات الذين تم قبولهم مؤخراً إلى الاستفادة من برنامج التهيئة الإلكتروني للمسارات الأربعة، وذلك من خلال زيارة موقع الجامعة الإلكتروني .

وأوضح عميد السنة التحضيرية و الدراسات المساندة الدكتور عبدالعزيز الفهيد أن السنة الأولى ( التحضيرية ) سنة محورية في حياة الطالب الجامعية من الناحية الأكاديمية والعقلية والاجتماعية والنفسية، ويجب حضور برنامج التهيئة الذي تقدمه العمادة لطلابها الجدد الذي يهدف إلى تسهيل الانتقال والتكيف مع البيئة الجامعية والتعرف على الأنظمة واللوائح المتعلقة ببرنامج السنة التحضيرية بشكل خاص والجامعة بشكل عام .

وبين أن برنامج التهيئة الإلكتروني يبدأ يوم الاثنين المقبل ( للطلاب والطالبات ) عبر صفحة العمادة بموقع الجامعة وتستخدم فيه جميع وسائل التواصل الاجتماعي ( حساب لبرنامج التهيئة على صفحة العمادة – تويتر – فيس بوك – رسائل نصية – بريد إلكتروني ) وذلك من أجل التواصل معهم بخصوص اختبارات تحديد المستوى وتهيئة الطلاب قبل قدومهم لبرنامج التهيئة الرئيسي المباشر ومن خلال رابط تويتر الخاص بالعمادة [email protected] وذلك لجميع المسارات الصحي والهندسي والعلمي والإنساني .

وأفاد أن برنامج التهيئة الإلكتروني هو تمهيد وتعريف لبرامج التهيئة التي ستنظمها العمادة مع بداية العام الجامعي الجديد، والعمادة تستقبل الاستفسارات والأسئلة والرد عليها من خلال البريد الإلكتروني [email protected] ، لافتاً إلى أن حضور اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية والرياضيات خلال الفترة من 24 من شهر ذي القعده الحالي إلى 2 من شهر ذي الحجه القادم إلزامي ويتحمل الطالب مسؤولية غيابه حيث أن نتيجة الاختبار مرتبطة بتسجيل المقررات، متمنياً للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح .