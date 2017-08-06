وزيرة بلجيكية تتخلى عن جنسيتها التركية - صحيفة صدى الالكترونية

وزيرة بلجيكية تتخلى عن جنسيتها التركية
أعلنت وزيرة بلجيكية تخليها عن جنسيتها التركية بعدما شعرت بأن الفجوة مع حكومة أنقرة أصبحت متسعة للغاية ولا أمل في الرجوع .
وجاء إعلان وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون تكافؤ الفرص زوهال ديمير خلال تعليق نشرته على صفحتها بموقع ” فيسبوك ” تحت عنوان ” وداعا ” ، واستعرضت فيه خلفية صراع الأكراد مع الحكومة التركية وسبب قرارها.
وتحمل ديمير الجنسيتين البلجيكية والتركية وتنتمي إلى القومية الكردية التي تعيش في جنوب شرق تركيا .
alfahd42[ عدد التعليقات: 10114 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليه ماتبيها
جود[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 2 ساعتين
شبعت خلاص هههه
هانم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
قليلة خاتمة