⁠⁠⁠طوارئ بمصر للطيران لبدء جسر جوى لنقل 63 ألف حاج على 271 طائرة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالناصر أبوالفضل (صدى):

أعلنت مصر للطيران الساعات الماضية حالة الطوارئ القصوى وسط كل شركاتها استعدادا لتدشين جسر جوى يضم 271 طائرة يبدأ الأربعاء القادم وحتى 26 أغسطس لنقل حوالى 63 ألف حاج مصرى إلى الأراضى المقدسة.

صرح ” صفوت مسلم ” رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بأن أنهت الشركة كافة استعداداتها لاستقبال موسم حج هذا العام باتخاذ كافة الإجراءات والتنسيق مع الجهات والهيئات المعنية بموسم الحج لتوفير كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن، كما سخرت مصرللطيران كافة إمكانياتها لتقديم خدمة متميزة للسادة حجاج بيت الله الحرام بالتعاون مع جميع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الطيـران المدنى حيث طرحت الشركة سعة مقعدية هذا العام تستوعب ٦٣ ألف حاج بخلاف الرحلات الخاصة خلال موسم الحج لهذا العام 1438هـ / 2017 م علي رحلاتها المتجهة إلي جدة والمدينة المنورة خلال هذا الموسم والذي يبدأ أولي رحلاته الأربعاء القادم من مطار القاهرة إلى المدينة المنورة على أن تبدأ الرحلات إلى جدة اعتبارًا من ١٣ أغسطس وتنتهى مرحلة الذهاب في ٢٦ أغسطس الجارى على أن تبدأ عودة الحجاج من الأراضى المقدسة بعد أداء المناسك اعتبارًا من ٦ سبتمبر المقبل وتختتم الشركة جسرها الجوي من جده في ٢٢ سبتمبر على أن تكون آخر رحلاتها من المدينة المنورة إلى أرض الوطن في ٢٥ سبتمبر القادم.

وأضاف مسلم أن الشركة حريصة علي تنفيذ الخطة الموضوعة وفقا لدليل عمل الحج والعمرة الخاص باستعدادات مصر للطيران للتعامل مع هذه المواسم تتضمن كافة الاجراءات والبنود اللازمة لضمان نجاحها من حيث تحديد الأدوار ووضع الخطط والخطط البديلة المنوطة بكل مجموعات العمل العاملة قبل وأثناء وحتى الانتهاء من هذا الموسم وتفادى كافة المشكلات نظرا لما تتسم به الرحلات من كثافة فى التشغيل، كما قامت الشركة بدفع مجموعات عمل إضافية داخل مبنى الرحلات الموسمية وإيفاد بعثات إلى مطارى جدة والمدينة المنورة من ذوى الخبرة والكفاءة العالية لاستقبال الحجاج فى مرحلة السفر وكذلك لترحيلهم فى مرحلة العودة بعد الإنتهاء من أداء الفريضة ولإستيعاب الحركة الكبيرة والمتزايدة خلال هذا الموسم.

ومن جانبه، صرح الطيار ” شريف عزت “رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ” إن السعة المقعدية التى طرحتها الشركة من المقرر استيعابها على متن٢٧١ رحلة جوية في مرحلة الذهاب بواقع ١٤٣ رحلة جويه إلى جدة و ١٢٨ رحلة جوية إلى المدينة المنورة ومن المقرر أن تنقل الشركة هذا العام ما يقرب من ١١ ألف حاج من حجاج الترانزيت ونحو ٢٤٧٠٠ حاج من القرعة وحوالى ١٢٥٠٠ حاج من حجاج الجمعيات، بالإضافة إلى حجاج الهيئات وشركات السياحة فضلًا عن الرحلات الخاصة التى من المقرر أن تسيرها الشركة خلال الموسم لنقل حجاج جمهورية مالى، وكذلك الحجاج الفلسطينيين حيث بدأت الشركة الخميس الماضى فى تسيير الشركة ٢٠ رحلة جوية خاصة لسفر حجاج باماكو بدولة مالي والذي يصل عددهم إلى نحو ٥٠٠٠ حاج وذلك خلال مرحلة الذهاب والتى بدأت بالفعل أولى رحلاتها في 3 أغسطس الحالي متجهة إلى المدينة المنورة وذلك بواقع رحلتين يوميًا.

وعلى صعيد آخر تقوم مصر للطيران بتشغيل 11 رحلة جوية متجهة إلى جدة لنقل ما يقرب من 3000 حاج من الحجاج الفلسطينيين وذلك بمعدل 3 رحلات يوميا ومن المقرر أن تبدأ أولى هذه الرحلات في 15 وحتى 18 أغسطس الحالى.

وحول الاستعدادات الشاملة التى توليها مصر للطيران لموسم الحج قال “عزت”: إن شركة الخطوط الجوية حرصت على الاستعانة بالطرازات العريضة فى أسطولها مثل البوينج 777 والايرباص 330 في موسم الحج لتخفيف الزحام فى السفر والوصول والتى أكدت نجاحها كل عام لما تستوعبه من أعداد كبيرة من الركاب مع مراعاة جداول تشغيل باقى الشبكة من خلال المناورة بالطرازات.

وعن استعدادات شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية قال المهندس”أبوطالب توفيق رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية: أتمت الشركة إستعداداتها من حيث إعداد المهندسين والفنيين والأجهزة والمعدات لمواجهة أى أعطال طارئة قد تؤثر علي جداول التشغيل خلال الموسم هذا بالإضافة إلي أعمال الصيانة الدورية المقررة للطائرات.

وعن استعدادات شركة الخدمات الأرضية صرح “أحمد شاهين” رئيس مجلس الإدارة أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى وسط قطاعات الشركة لمواجهة إحتياجات موسم الحج ورفع كفاءة المعدات ودعمها بمعدات أخري إحتياطية لمواجهة الزيادة في معدل التشغيل، وزيادة معدات صعود وهبوط ذوى الإحتياجات الخاصة فضلا عن الاستعانة بأفضل العناصر البشرية للوصول الي أعلي معدلات الخدمة وضمان سرعة إستلام الحقائب بكل سهولة ويسر في محطات الوصول”.

من جهة ثانية أعلنت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة حالة الطوارئ استعدادا لموسم الحج وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لضيوف الرحمن مع بدء سفرهم الأربعاء القادم حيث تم زيادة العاملين وتوفير الأمصال الطبية اللازمة لتطعيم الحجاج قبل سفرهم.

صرح الدكتور ” مدحت قنديل ” مدير الحجر الصحى بالمطار بأن قرر الدكتور” أحمد عماد الدين ” وزير الصحة تزويد الحجر الصحى بـ 50 طبيبا ومراقبا صحيا وممرضا، لمساعدة العاملين بالحجر الصحى خلال موسم الحج، كما تم تزويد الحجر الصحى بكميات كبيرة من الأمصال الطبية اللازمة لتطعيم ضيوف الرحمن فى فترات لا تقل عن 48 ساعة وهذه الأمصال خاصة بالحمى الشوكية والإنفلونزا، كما تم تزويد الحجر الصحى بكتيبات توعية طبية يتم توزيعها على الحجاج قبل سفرهم، كما سيتم إلقاء محاضرات من كبار المتخصصين فى مجال الحجر الصحى على الحجاج قبل المغادرة لتوعيتهم بشأن عدم إنتقال الأمراض والأوبئة التى قد تنتشر وسط أفواج الحجاج وكيفية التعامل مع أي حالات مرضية خلال أداء المناسك.