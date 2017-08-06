دهس رجل وزوجته وابنتهما انتقاما - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أرتكب معاون أول لبناني جريمة بشعة ، حيث أقدم على دهس رجل وزوجته وابنته ، ما أسفر عن مصرع الزوجان ، وإصابة الإبنة .

وفي التفاصيل،كان قد وقع خلاف بين العميد المتقاعد أحمد فقيه ، ومعاون أول ، على أحقية المرور في المنتصف الليل في شارع المبي ببيروت ، ليتطور الخلاف إلى تلاسن بالألفاظ مما دفع الجاني على دهس العميد وزوجته وابنته فتوفي العميد وزوجته فيما أصيبت ابنتهما بكسور، وقد عملت القوى الأمنية على توقيف الجاني.