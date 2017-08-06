 دهس رجل وزوجته وابنتهما انتقاما - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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دهس رجل وزوجته وابنتهما انتقاما

دهس رجل وزوجته وابنتهما انتقاما
أماني الغامدي(صدى):

أرتكب معاون أول لبناني جريمة بشعة ، حيث أقدم على دهس رجل وزوجته وابنته ، ما أسفر عن مصرع الزوجان ، وإصابة الإبنة .

وفي التفاصيل،كان قد وقع خلاف بين العميد المتقاعد أحمد فقيه ، ومعاون أول ، على أحقية المرور في المنتصف الليل في شارع المبي ببيروت ، ليتطور الخلاف إلى تلاسن بالألفاظ مما دفع الجاني على دهس العميد وزوجته وابنته فتوفي العميد وزوجته فيما أصيبت ابنتهما بكسور، وقد عملت القوى الأمنية على توقيف الجاني.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 31475 ] نشر منذ 1 ساعة

مجرم ..

.. وحق ضرب عنقه باالسيف ,,

,, ايه هين يومين وهو طالع يدور ضحيه جديده ,,

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