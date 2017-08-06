تعليم الدوادمي يكمل استعداداته للعام الدراسي الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكملت إدارة التعليم في محافظة الدوادمي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 1438هـ / 1439هـ .

وأوضح مدير التعليم في محافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي, أن الإدارة أكملت جميع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد, وذلك بدعم مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها بالتجهيزات المدرسية لضمان بداية مكتملة للدراسة, وإعداد خطة زمنية لترحيل الكتب المدرسية إلى جميع مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها, وسد عجز المدارس من المعلمين من خلال حركة النقل الداخلي وفق الاحتياج, وصيانة ونظافة المباني المدرسية والتأكد من سلامة المباني وتوفر وسائل السلامة فيها لسلامة الطلاب لتوفير بيئة تربوية وتعليمية متميزة مع بداية العام الدراسي الجديد .