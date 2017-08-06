القبض على صومالي مخالف لنظام الإقامة والعمل يزور العملات والوثائق بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ضوء الخطط الأمنيه الرامية لمكافحة الجريمة بكافة أنواعها فقد توفرت معلومات عن قيام أحد الأشخاص من الجنسية الصوماليه ( لا يحمل أوراق ثبوتية ) بتزييف العملة السعوديه و الوثائق الرسمية و يتخذ من شقة يسكنها بأحد أحياء وسط العاصمة الرياض مقراً له .

عليه فقد تم العمل على تحليل المعلومات المتاحة و تتبعها من قبل قوة المهمات و الواجبات الخاصة بشرطة المنطقة

و وضع المتهم تحت مجهر الرصد الأمني على مدار الساعة , و وفقاً لما تم إتخاذه من إجراءات فقد أسفرت الجهود – بفضل من الله تعالى – عن ضبطه و السيطرة عليه في كمين محكم ، و عثر بحوزته على أوراق نقدية مزيفه من عدة فئات كما ضبط بحوزته على مجموعة أوراق مزيفه جاهزة للقص و التصريف وعدد ( 22 ) اقامة مزيفة و عدد ( 27 ) كرت إقامة جاهز للتزييف وعدد ( 3 ) بطاقات اقامة نازحين مزيفة و عدد ( 4 ) جوازات سفر مزورة ، و معمل متكامل للتزييف و التزوير .

وبسماع أقواله أقر بما نسب اليه .

تم التحفظ على المتهم و تسليمه لادارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقة وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم بحقه حسب الإختصاص نظاما .