 القبض على صومالي مخالف لنظام الإقامة والعمل يزور العملات والوثائق بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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القبض على صومالي مخالف لنظام الإقامة والعمل يزور العملات والوثائق بالرياض

القبض على صومالي مخالف لنظام الإقامة والعمل يزور العملات والوثائق بالرياض
سعيد العجل(صدى):

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ضوء الخطط الأمنيه الرامية لمكافحة الجريمة بكافة أنواعها فقد توفرت معلومات عن قيام أحد الأشخاص من الجنسية الصوماليه ( لا يحمل أوراق ثبوتية ) بتزييف العملة السعوديه و الوثائق الرسمية و يتخذ من شقة يسكنها بأحد أحياء وسط العاصمة الرياض مقراً له .
عليه فقد تم العمل على تحليل المعلومات المتاحة و تتبعها من قبل قوة المهمات و الواجبات الخاصة بشرطة المنطقة
و وضع المتهم تحت مجهر الرصد الأمني على مدار الساعة , و وفقاً لما تم إتخاذه من إجراءات فقد أسفرت الجهود – بفضل من الله تعالى – عن ضبطه و السيطرة عليه في كمين محكم ، و عثر بحوزته على أوراق نقدية مزيفه من عدة فئات كما ضبط بحوزته على مجموعة أوراق مزيفه جاهزة للقص و التصريف وعدد ( 22 ) اقامة مزيفة و عدد ( 27 ) كرت إقامة جاهز للتزييف وعدد ( 3 ) بطاقات اقامة نازحين مزيفة و عدد ( 4 ) جوازات سفر مزورة ، و معمل متكامل للتزييف و التزوير .
وبسماع أقواله أقر بما نسب اليه .
تم التحفظ على المتهم و تسليمه لادارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقة وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم بحقه حسب الإختصاص نظاما .


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