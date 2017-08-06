مقتدى الصدر يأمر بإزالة الشعارات المناهضة للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أزالت السلطات العراقية كافة الشعارات المناضهة للمملكة من شوارع العراق بناء على أوامر من مقتدى الصدر فور عودته من المملكة وفقا لمصادر محلية.

وكشفت مصادر أن الزيارة الأخيرة لمقتدى الصدر إلى المملكة باتت تؤتي ثمارها، وذلك بعد لقائه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرياض أواخر يوليو الماضي .

وقال مكتب مقتدى الصدر إن ” المملكة تعهدت بتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار لمساعدة اللاجئين العراقيين ” وفقاً لصحيفة ميدل إيست البريطانية

ووافقت الدول على إنشاء مجلس تنسيق لرفع مستوى العلاقات بين البلدين مع المستوى الاستراتيجي المأمول وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات .