 بالفيديو.. شٌبان يحاولون إيقاف ثور هائج بطريقة ساخرة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 6

    أغسطس

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بالفيديو.. شٌبان يحاولون إيقاف ثور هائج بطريقة ساخرة

بالفيديو.. شٌبان يحاولون إيقاف ثور هائج بطريقة ساخرة
نورة الشهري(صدى):

أثار مقطع فيديو ساخر تم تداوله بمواقع التواصل الأجتماعي ، ضجة واسعة بالأنترنت ، حيث رصد شبان يحاولون توقيف ثور هائج على الطريقة المغربية لمصارعة الثيران.

حيث ظهر في الفيديو المتداول شبان من قبيلة بضواحي ايت محمد بأزيلال المغربية ، يحملون العصي ويحاولون توقيف ثور هائج على طريقة مصارعة الثيران الاسبانية لكن بنكهة مغربية خالصة.

الثور الهائج لم يستسلم وهاجم كل من جاء أمامه رغم الضربات التي تلقاها من احد الشبان بواسطة العصا .

 

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 31474 ] نشر منذ 2 ساعتين

جتهم عدوى من جيرانهم ,,

[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 1 ساعة

وت دو يو دو ؟

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