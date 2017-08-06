بالصور.. أبناء شهداء الواجب يزورون معرض عمارة المسجد النبوي - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

زار عدد من أبناء شهداء الواجب أمس معرض عمارة المسجد النبوي التابع لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة .

واستمع الوفد خلال الزيارة إلى شرح موجز عن التطور العمراني والخدمي للمسجد النبوي من خلال عرض الصور ومقاطع الفيديو التي تبرز الجهود المبذولة لزائري المسجد النبوي, كما اطلع الوفد على جانب من مراحل التوسعات السعودية المتتابعة والخدمات المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود -حفظه الله- للحرمين الشريفين وقاصديهما.