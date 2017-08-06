وصول 248 ألف حاج إلى المدينة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة, لأداء فريضة الحج 248230 حاجاً، وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للإدلاء في المنطقة.

وأفادت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة, أن عدد الحجاج الذين قدمو لطيبة الطيبة أمس 25786 حاجاً, فيما غادرها لمكة المكرمة أمس 17196 حاجاً, في حين بلغ المجموع الكلي للمغادرين حتى تاريخه 54203 مسافراً, مبينةً أن أكثر جنسية متواجدة الإندنونيسية وعددهم 55775 حاجاً, كما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس 194005 حاجاً, مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي1437هـ, وعددهم 164896 حاجاً .