بالفيديو والصور.. الشميري لـ " صدى " : رياضة " الكالستنكس " رقم واحد قريبا - صحيفة صدى الالكترونية

حوار فدوي الشهري(صدى):

يتفق الجميع أن الرياضة مفيدة للجسم والذهن معا، قضاء بضع دقائق على جهاز المشى أو صفوف الأيروبكس، قد تكون مملة للبعض، الظروف الحياتية تصعب الانتظام في ممارسة الرياضة.

” الكالستنكس ” ، رياضة بدينة تقدم الجديد، كما أنها مختلفة ومثيرة للاهتمام، وللتعرف عليها وفوائدها عن قرب التقت ” صدى ” ، مع عماد الشميري أحد مدربي الرياضة للجديد وكان الحوار الأتي..

في البداية من هو عماد الشميري على الصعيد الشخصي؟

أنا شخص ليس في مقدمة أولوياتي شهادة أو منصب أو مسمى، بل أسعى لتغيير حياة مجتمعي للأفضل، وإحياء قلوب أحياء ماتوا طموحا.

ما هي رياضة ” الكالستنكس ” ؟

” الكالستنكس ” هى رياضة تعتمد على وزن الجسم، والمسمي يوناني يعني القوة والجمال.

كيف بدأت في هذه الرياضة ؟

دائما ما تكون البدايات صعبه وأشبهها بالطفل عديم الحركة، لكن الشغف في الشيئ يوصل لمراحل متقدمة، لكن مازلت في الطريق مستمتع.

” الكالستنكس ” هل هي رياضة أم فن ؟

” الكالستنكس ” أسلوب حياة متكامل اعتبره فن جسدي، من حيث التحكم والأداء والقوة، وتضفي هذه العناصر على الشخص الذي يمارس ” الكالستنكس ” القوة والفن الجميل.

لكن هل هناك سمة عوائق واجهتك في مسيرتك الرياضية؟

لا اعترف بالعوائق، والعقبات هي قمة المتعة، وإن لم توجد عقبات لن نشعر بلذة الإنجارات، لكن تعد تكاليف السفر العالية لإكتساب خبره في الخارج أكبر مطب.

من هو مثلك الأعلى في رياضة ” الكالستنكس ” ؟

مثلي هو أنا، أفضل نسخه مني.

هل تمارس رياضات أخرى بجانب الـ ” الكالستنكس ” ؟

في السابق كنت أمارس الفنون القتاليه والحديد، أما حاليا ينصب تركيزي كاملا على تخصصي، وخليط من الرياضات التي تعزز قوتي في مجالي.

باعتبارك رياضي.. كيف ترى ثقافة الرياضة في مجتمعنا خاصة ” الكالستنكس ” ؟

الرياضه تطورت في أخر ثلاثة سنوات بشكل عام، بفضل السوشيال ميديا، أما ” الكالستنكس ” ستكون رقم واحد في المستقبل القريب.

أخيرا.. ما طموحاتك في ٢٠١٧؟

أتمنى أن تتابع الناس هذا النوع من الرياضة، بالإضافة إلى تطوير نفسي وفريقي، خاصة أن السنوات القادمة ستكون حافله.