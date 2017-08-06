رئيس ديوان المظالم يفتتح المحكمة الإدارية بوادي الدواسر الأربعاء القادم - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

يفتتح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، الأربعاء القادم، المحكمة الإدارية بمحافظة وادي الدواسر, بحضور عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء مجلس القضاء الإداري بالديوان .

وأوضح فضيلة رئيس المحكمة الإدارية بوادي الدواسر الشيخ سرور العبدالوهاب، أن المحكمة تضم العدد الكافي من القضاة للفصل في القضايا ذات الاختصاص ؛ حيث تتكون من دائرتين قضائيتين، بما يزيد عن 6 قضاة مبدئياً, ويدخل في نطاق اختصاصها المكاني كل ما يتبع محافظة وادي الدواسر والمراكز التابعة لها، بالإضافة إلى محافظة السليل وما يتبعها.

وأبان أنه يعمل بالمحكمة موظفين مؤهلين تم تدريبهم في المحكمة الإدارية بالرياض لمدة 6 أشهر؛ لاستقبال الدعاوى والقضايا، وموزعين على أقسام المحكمة التي تحتوي على قسم المتابعة، وإدارة الخدمات وإدارة المستودعات، وأمانة السر الموحدة وإدارة الجلسات, بالإضافة إلى إدارة الخدمات التقنية، وقسم الأمن والسلامة.

وأفاد العبدالوهاب, أنه تم توفير جميع الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لخدمة المتقاضين، وتوفير سبل الراحة لهم، كما تم تجهيز المبنى المخصص للمحكمة بشبكة حاسب آلي لخدمة القضاة في تسريع العملية القضائية، بالإضافة إلى ذلك تم تخصيص مكتب للإجابة عن استفسارات المراجعين عن مسار الدعاوى التي لهم صفة فيها, كما تم الربط الإلكتروني القضائي بنظام ” معين ” ونظام الموارد البشرية والمالية، ونظام الحضور والانصراف الإلكتروني؛ بما يسهم في دقة العمل وجودته .

يذكر أن مبنى المحكمة يقع على امتداد طريق الملك عبد العزيز بحي الصناعية، ويتكون من المرافق الخدمية والإدارية اللازمة للمراجعين والمستفيدين، كما يشتمل على قاعات جلسات للمحاكمة.

ويعد افتتاح المحكمة الإدارية بمحافظة وادي الدواسر, إحدى ثمرات خطة ديوان المظالم الاستراتيجية المتوازية مع رؤية المملكة 2030، والهادف إلى إحداث نقلة نوعية في سلك العدل، وتحسين البيئة القضائية بما يتناسب مع مكانة المملكة، وهذا ما يترجم واقعاً اليوم من اهتمام واضح من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو نائبه – حفظهما الله – لكل ما من شأنه دعم المسيرة العدلية في هذه البلاد بما يحفظ الحقوق في سائر مناطق المملكة ويرسى أُسس العدالة .