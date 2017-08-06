انتهاء نتائج الترشيح للقبول في جامعة تبوك - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

أعلنت جامعة تبوك الانتهاء من نتائج الترشيح النهائية للقبول في الجامعة، حيث بلغ عدد المرشحين للقبول 8115 مرشحاً ومرشحة للعام القادم.

وأكد المتحدث الرسمي لجامعة تبوك الدكتور سمير بن موسى النجدي ضرورة إكمال إجراءات القبول من كل الطلاب والطالبات للدخول للبوابة الإلكترونية للجامعة من أيقونة (تثبيت القبول للمرشحين) من الرابط https://edugate.ut.edu.sa/ut/init علماً بأن آخر موعد لتثبيت الترشيح هو نهاية يوم غد الإثنين 15/ 11/ 1438هـ قبل الساعة 2:30 ظهراً.

وأوضح الدكتور ” النجدي ” أن دخول المرشح على رابط تثبيت الترشيح وإكمال إجراءات القبول باختيار ” أرغب ” يعد الخطوة الأخيرة لتأكيد القبول، وأن نظام القبول في جامعة تبوك لا يطلب إرسال أي ملفات أو مستندات للجامعة، حيث باختيار ” أرغب ” يكون الترشيح قبولاً نهائياً.