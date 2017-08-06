المخيم الطبي للعيون يختتم فعالياته في الكاميرون - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

اختتم المخيم الطبي للعيون للشباب الإسلامي، فعالياته الطبية التي أنجز فيها 141 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، وصرف أدوية مجانية لأكثر من 400 مريض بعد الفحص الطبي المجاني في الكاميرون.

وحظى المخيم الذي أقامته الندوة العالمية للشباب الإسلامي المخيم، بالتعاون مع جمعية العلماء، في الكاميرون، بتغطية إعلامية من التلفزيون والإذاعات الرسمية والمحلية، وتم الترحيب بطاقمه على المستوى الرسمي والشعبي، وأرسلت وزارة الصحة الكاميرونية مندوبها الذي عبّر عن مدى امتنانه لما قدّمته الندوة وطاقم أطبائها من خدمات صحية وعلاج المئات من الفقراء والمحتاجين.