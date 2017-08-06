أمير الشرقية يعزي في وفاة الشيخ خزيّم السهلي - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية العزاء والمواساة في وفاة شيخ البرازات من قبيلة السهول خزيم بن وبدان البرازي السهلي.

جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس لمنزلهم في محافظة حفر الباطن ، حيث كان في استقباله مدير جوازات جسر الملك فهد المقدم ضويحي بن وبدان، وراجح بن وبدان ، وأبناء الفقيد ، داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويخلفه في عقبه خيراً .

وقد أعرب أشقاء وأبناء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة الشرقية على عزائه ومواساته، سائلين الله أن يجزي سموه خير الجزاء.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله محافظة حفر الباطن ، المحافظ عبدالمحسن العطيشان، ومسؤولو الجهات الحكومية من مدنيين وعسكريين ، وجمع من أهالي المحافظة.