تعاوني المشعلية بنجران ينفذ برنامج تسميع المتون العلمية - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

ينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران, ممثلاً بالمكتب التعاوني بالمشعلية الأحد القادم، برنامج تسميع المتون العلمية، وذلك بجامع سارة بنت محمد, وجامع الأمير مشعل بن عبدالله, ومسجد هشام بن حسان ، بالمشعلية.

ويشتمل البرنامج الذي سيقام كل يوم أحد عقب صلاة الفجر، على تسميع متون ” الأصول الثلاثة, والأربعون النووية, والمنظومة البيقونية, وكتاب التوحيد, ومنظومة القواعد الفقهية, والمقدمة الأجرومية, والعقيدة الواسطية, والورقات, ونخبة الفكر, والآداب والأفكار ” ، وذلك في أطار مناشط المكاتب العلمية للاستفادة من الوقت وشغله بما ينفع، وتشجيع الطلاب على استثمار أوقاتهم بالعلم النافع.