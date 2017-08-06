الحكومة الفرنسية: صفقة نيمار لا تنفي تهمة دعم قطر للإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قال المتحدث الرسمي للحكومة الفرنسية، كريستوف كاستنر، إن انتقال النجم البرازيلي نيمار إلى فريق باريس سان جيرمان، لا يعني أن قطر خارج نطاق تسليط الضوء على الدول التي تدعم الإرهاب، مشيرًا إلى أن انتقال النجم البرازيلي لصفوف الفريق الفرنسي مجرد لعبة دبلوماسية من الدوحة لتجنب الرد على الأسئلة التي تدور حول دورها في دعم وتمويل الإرهاب بالعالم.

وقال كاستنر خلال لقائه مع قناة ” سي آي سي ” التلفزيونية: إنه يتعين على قطر الرد بشأن الأسئلة التي تتعلق بدعمها للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مشددًا على ضرورة أن تتحلى الدوحة بالشفافية اللازمة في الموضوعات التي تتعلق بدعمها للإرهاب والتطرف.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، إلى أن بلاده لن تسمح بأن تكون صفقة نيمار أداة في يد قطر للمناورة أو الهروب من المساءلة القانونية والدولية بشأن دعم الإرهاب، لافتًا إلى أن باريس لن تمنع أي أصوات تطالب بالتحقيق مع قطر ومسؤوليها بشأن علاقاتها بالتنظيمات والعناصر المتطرفة.

تأتي تلك التصريحات القوية، وسط تداعيات تشير إلى استفادة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولاس ساركوزي من الصفقة التي أجريت بشراء صندوق الثروة السيادي القطري لنادي باريس سان جيرمان، إضافة إلى الشكوك المتزايدة في شرعية وشفافية الطرق التي استخدمتها الدوحة في الحصول على حق استضافة كأس العالم 2022.