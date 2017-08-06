جميعة الكشافة تعلن أنشطتها في الصيف غدا - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تعقد جمعية الكشافة، مساء غد الاثنين، بمقرها الرئيسي في الرياض، مؤتمرا صحفيا، تسلط فيه الضوء على أبرز أنشطتها ومشاركاتها خلال فصل الصيف، والتي تضمنت روزنامة من البرامج والفعاليات على كل مستويات المراحل الكشفية والقادة والرواد.

وكان من أبرز أنشطة الكشافة، خدمة المعتمرين والزوار في شهر رمضان، وبرامج عيد الفطر المبارك، والمنتدى التربوي الكشفي العالمي الثاني في سويسرا، واللقاء العربي لمسؤولي الإعلام والاتصال للرواد بالكويت، ودراسة مساعدي مفوضي تنمية القيادات في القصيم، والمخيم الكشفي الصيفي لمرحلة الجوالة سلطنة عمان، والتجمع المتوسطي للكشاف المتقدم في المغرب، والجامبوري الوطني الأمريكي 2017 المقام في ولاية فرجينيا، والاحتفاء باليوم العالمي للمنديل الكشفي، واللقاء الكشفي العالمي الـ 15 للجوالة فيايسلندا، والمؤتمر الكشفي العالمي الــ 41، والمنتدى الكشفي العالمي الــ 13 المقرر عقدهما هذا الشهر في أذربيجان، بالإضافة إلى المسابقات والزيارات التي قامت وشاركت بها الجمعية خلال فصل الصيف.

كما تعقد الجمعية، الثلاثاء المقبل، مؤتمراً صحفياً تسلط فيه الضوء على أبرز استعداداتها لمعسكرات الخدمة العامة لخدمة الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمنافذ.